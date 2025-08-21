Валюты / FUTU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FUTU: Futu Holdings Limited - American Depositary Shares
175.67 USD 5.00 (2.77%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FUTU за сегодня изменился на -2.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 173.87, а максимальная — 180.99.
Следите за динамикой Futu Holdings Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FUTU
- Futu Holdings (FUTU) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- DAVE Skyrockets 473% in a Year: Should You Buy the Stock Now?
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Best Momentum Stock to Buy for September 16th
- New Strong Buy Stocks for September 16th
- M&A Specialist Houlihan Lokey's Stock Pops To Record High After Profits Surge 75%; Gets Price Strength Rating Upgrade
- FUTU Soars 222% in a Year & Beats Industry: How to Play the Stock Now?
- Best Momentum Stocks to Buy for September 9th
- New Strong Buy Stocks for September 9th
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Client Assets Expand: Can FUTU's Wealth Management Take Off?
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- FUTU or ZETA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is Futu Holdings (FUTU) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Best Momentum Stocks to Buy for August 28th
- New Strong Buy Stocks for August 28th
- Best Momentum Stocks to Buy for August 26th
- New Strong Buy Stocks for August 26th
- Futu Holdings price target raised to $200 from $172 at BofA Securities
- Stock Market Today: Dow Soars 900 Points As Fed's Powell Raises Rate-Cut Hopes; Nvidia Earnings Loom (Live Coverage)
- Jefferies raises Futu Holdings stock price target to $213 on strong Q2
- Target Stock Market Leaders Rising In Heavy Volume With This Powerful Screen
Дневной диапазон
173.87 180.99
Годовой диапазон
70.60 199.86
- Предыдущее закрытие
- 180.67
- Open
- 180.61
- Bid
- 175.67
- Ask
- 175.97
- Low
- 173.87
- High
- 180.99
- Объем
- 6.335 K
- Дневное изменение
- -2.77%
- Месячное изменение
- -2.86%
- 6-месячное изменение
- 72.78%
- Годовое изменение
- 82.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.