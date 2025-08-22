Währungen / FUTU
FUTU: Futu Holdings Limited - American Depositary Shares
173.92 USD 1.03 (0.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FUTU hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 172.10 bis zu einem Hoch von 178.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Futu Holdings Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FUTU News
Tagesspanne
172.10 178.08
Jahresspanne
70.60 199.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 174.95
- Eröffnung
- 174.83
- Bid
- 173.92
- Ask
- 174.22
- Tief
- 172.10
- Hoch
- 178.08
- Volumen
- 4.833 K
- Tagesänderung
- -0.59%
- Monatsänderung
- -3.83%
- 6-Monatsänderung
- 71.06%
- Jahresänderung
- 81.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K