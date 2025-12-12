FTW hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün PRESIDIO PUBCO INC. hisse senedi 10.46 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.46 - 10.46 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.48 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 12 değerine ulaştı. FTW canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

PRESIDIO PUBCO INC. hisse senedi temettü ödüyor mu? PRESIDIO PUBCO INC. hisse senedi şu anda 10.46 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.00% ve USD değerlerini izler. FTW hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FTW hisse senedi nasıl alınır? PRESIDIO PUBCO INC. hisselerini şu anki 10.46 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.46 ve Ask 10.76 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 12 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FTW fiyat hareketlerini takip edin.

FTW hisse senedine nasıl yatırım yapılır? PRESIDIO PUBCO INC. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.40 - 10.49 ve mevcut fiyatı 10.46 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.46 veya Ask 10.76 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.10% ve 6 aylık değişim oranı 0.00% değerlerini karşılaştırır. FTW fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

PRESIDIO PUBCO INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? PRESIDIO PUBCO INC. hisse senedi yıllık olarak 10.49 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.40 - 10.49). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.48 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak PRESIDIO PUBCO INC. performansını takip edin.

PRESIDIO PUBCO INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? PRESIDIO PUBCO INC. (FTW) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.40 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.46 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.40 - 10.49 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FTW fiyat hareketlerini izleyin.