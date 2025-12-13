FTW: PRESIDIO PUBCO INC.
今日FTW汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点10.46和高点10.46进行交易。
关注PRESIDIO PUBCO INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FTW股票今天的价格是多少？
PRESIDIO PUBCO INC.股票今天的定价为10.46。它在10.46 - 10.46范围内交易，昨天的收盘价为10.48，交易量达到13。FTW的实时价格图表显示了这些更新。
PRESIDIO PUBCO INC.股票是否支付股息？
PRESIDIO PUBCO INC.目前的价值为10.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.00%和USD。实时查看图表以跟踪FTW走势。
如何购买FTW股票？
您可以以10.46的当前价格购买PRESIDIO PUBCO INC.股票。订单通常设置在10.46或10.76附近，而13和0.00%显示市场活动。立即关注FTW的实时图表更新。
如何投资FTW股票？
投资PRESIDIO PUBCO INC.需要考虑年度范围10.40 - 10.49和当前价格10.46。许多人在以10.46或10.76下订单之前，会比较0.10%和。实时查看FTW价格图表，了解每日变化。
PRESIDIO PUBCO INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PRESIDIO PUBCO INC.的最高价格是10.49。在10.40 - 10.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PRESIDIO PUBCO INC.的绩效。
PRESIDIO PUBCO INC.股票的最低价格是多少？
PRESIDIO PUBCO INC.（FTW）的最低价格为10.40。将其与当前的10.46和10.40 - 10.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTW股票是什么时候拆分的？
PRESIDIO PUBCO INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.48和0.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.48
- 开盘价
- 10.46
- 卖价
- 10.46
- 买价
- 10.76
- 最低价
- 10.46
- 最高价
- 10.46
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 0.10%
- 6个月变化
- 0.00%
- 年变化
- 0.00%