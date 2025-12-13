- Panorámica
FTW: PRESIDIO PUBCO INC.
El tipo de cambio de FTW de hoy ha cambiado un -0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.46, mientras que el máximo ha alcanzado 10.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PRESIDIO PUBCO INC.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FTW hoy?
PRESIDIO PUBCO INC. (FTW) se evalúa hoy en 10.46. El instrumento se negocia dentro de 10.46 - 10.46; el cierre de ayer ha sido 10.48 y el volumen comercial ha alcanzado 13. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FTW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de PRESIDIO PUBCO INC.?
PRESIDIO PUBCO INC. se evalúa actualmente en 10.46. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.00% y USD. Monitoree los movimientos de FTW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FTW?
Puede comprar acciones de PRESIDIO PUBCO INC. (FTW) al precio actual de 10.46. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 10.46 o 10.76, mientras que 13 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FTW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FTW?
Invertir en PRESIDIO PUBCO INC. implica tener en cuenta el rango anual 10.40 - 10.49 y el precio actual 10.46. Muchos comparan 0.10% y 0.00% antes de colocar órdenes en 10.46 o 10.76. Estudie los cambios diarios de precios de FTW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de PRESIDIO PUBCO INC.?
El precio más alto de PRESIDIO PUBCO INC. (FTW) en el último año ha sido 10.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.40 - 10.49, una comparación con 10.48 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de PRESIDIO PUBCO INC. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de PRESIDIO PUBCO INC.?
El precio más bajo de PRESIDIO PUBCO INC. (FTW) para el año ha sido 10.40. La comparación con los actuales 10.46 y 10.40 - 10.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FTW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FTW?
En el pasado, PRESIDIO PUBCO INC. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.48 y 0.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.48
- Open
- 10.46
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Low
- 10.46
- High
- 10.46
- Volumen
- 13
- Cambio diario
- -0.19%
- Cambio mensual
- 0.10%
- Cambio a 6 meses
- 0.00%
- Cambio anual
- 0.00%