FTW: PRESIDIO PUBCO INC.
Курс FTW за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.46, а максимальная — 10.46.
Следите за динамикой PRESIDIO PUBCO INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTW сегодня?
PRESIDIO PUBCO INC. (FTW) сегодня оценивается на уровне 10.46. Инструмент торгуется в пределах 10.46 - 10.46, вчерашнее закрытие составило 10.48, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PRESIDIO PUBCO INC.?
PRESIDIO PUBCO INC. в настоящее время оценивается в 10.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.00% и USD. Отслеживайте движения FTW на графике в реальном времени.
Как купить акции FTW?
Вы можете купить акции PRESIDIO PUBCO INC. (FTW) по текущей цене 10.46. Ордера обычно размещаются около 10.46 или 10.76, тогда как 13 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTW?
Инвестирование в PRESIDIO PUBCO INC. предполагает учет годового диапазона 10.40 - 10.49 и текущей цены 10.46. Многие сравнивают 0.10% и 0.00% перед размещением ордеров на 10.46 или 10.76. Изучайте ежедневные изменения цены FTW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PRESIDIO PUBCO INC.?
Самая высокая цена PRESIDIO PUBCO INC. (FTW) за последний год составила 10.49. Акции заметно колебались в пределах 10.40 - 10.49, сравнение с 10.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PRESIDIO PUBCO INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PRESIDIO PUBCO INC.?
Самая низкая цена PRESIDIO PUBCO INC. (FTW) за год составила 10.40. Сравнение с текущими 10.46 и 10.40 - 10.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTW?
В прошлом PRESIDIO PUBCO INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.48 и 0.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.48
- Open
- 10.46
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Low
- 10.46
- High
- 10.46
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 0.00%
- Годовое изменение
- 0.00%
