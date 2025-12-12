КотировкиРазделы
FTW: PRESIDIO PUBCO INC.

10.46 USD 0.02 (0.19%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTW за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.46, а максимальная — 10.46.

Следите за динамикой PRESIDIO PUBCO INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
10.46 10.46
Годовой диапазон
10.40 10.49
Предыдущее закрытие
10.48
Open
10.46
Bid
10.46
Ask
10.76
Low
10.46
High
10.46
Объем
13
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
0.00%
Годовое изменение
0.00%
