FTW: PRESIDIO PUBCO INC.
Der Wechselkurs von FTW hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.46 bis zu einem Hoch von 10.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die PRESIDIO PUBCO INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FTW heute?
Die Aktie von PRESIDIO PUBCO INC. (FTW) notiert heute bei 10.46. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.46 - 10.46 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.48 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von FTW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FTW Dividenden?
PRESIDIO PUBCO INC. wird derzeit mit 10.46 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FTW zu verfolgen.
Wie kaufe ich FTW-Aktien?
Sie können Aktien von PRESIDIO PUBCO INC. (FTW) zum aktuellen Kurs von 10.46 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.46 oder 10.76 platziert, während 13 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FTW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FTW-Aktien?
Bei einer Investition in PRESIDIO PUBCO INC. müssen die jährliche Spanne 10.40 - 10.49 und der aktuelle Kurs 10.46 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.10% und 0.00%, bevor sie Orders zu 10.46 oder 10.76 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FTW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PRESIDIO PUBCO INC.?
Der höchste Kurs von PRESIDIO PUBCO INC. (FTW) im vergangenen Jahr lag bei 10.49. Innerhalb von 10.40 - 10.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.48 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von PRESIDIO PUBCO INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PRESIDIO PUBCO INC.?
Der niedrigste Kurs von PRESIDIO PUBCO INC. (FTW) im Laufe des Jahres betrug 10.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.46 und der Spanne 10.40 - 10.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FTW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FTW statt?
PRESIDIO PUBCO INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.48 und 0.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.48
- Eröffnung
- 10.46
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Tief
- 10.46
- Hoch
- 10.46
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 0.10%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- 0.00%
