FTW: PRESIDIO PUBCO INC.
A taxa do FTW para hoje mudou para -0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.46 e o mais alto foi 10.46.
Veja a dinâmica do par de moedas PRESIDIO PUBCO INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FTW hoje?
Hoje PRESIDIO PUBCO INC. (FTW) está avaliado em 10.46. O instrumento é negociado dentro de 10.46 - 10.46, o fechamento de ontem foi 10.48, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FTW em tempo real.
As ações de PRESIDIO PUBCO INC. pagam dividendos?
Atualmente PRESIDIO PUBCO INC. está avaliado em 10.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.00% e USD. Monitore os movimentos de FTW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FTW?
Você pode comprar ações de PRESIDIO PUBCO INC. (FTW) pelo preço atual 10.46. Ordens geralmente são executadas perto de 10.46 ou 10.76, enquanto 13 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FTW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FTW?
Investir em PRESIDIO PUBCO INC. envolve considerar a faixa anual 10.40 - 10.49 e o preço atual 10.46. Muitos comparam 0.10% e 0.00% antes de enviar ordens em 10.46 ou 10.76. Estude as mudanças diárias de preço de FTW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações PRESIDIO PUBCO INC.?
O maior preço de PRESIDIO PUBCO INC. (FTW) no último ano foi 10.49. As ações oscilaram bastante dentro de 10.40 - 10.49, e a comparação com 10.48 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de PRESIDIO PUBCO INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações PRESIDIO PUBCO INC.?
O menor preço de PRESIDIO PUBCO INC. (FTW) no ano foi 10.40. A comparação com o preço atual 10.46 e 10.40 - 10.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FTW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FTW?
No passado PRESIDIO PUBCO INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.48 e 0.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.48
- Open
- 10.46
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Low
- 10.46
- High
- 10.46
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -0.19%
- Mudança mensal
- 0.10%
- Mudança de 6 meses
- 0.00%
- Mudança anual
- 0.00%
