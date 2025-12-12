- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FTW: EQVベンチャーズ・アクイジション
FTWの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり10.46の安値と10.46の高値で取引されました。
EQVベンチャーズ・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
FTW株の現在の価格は？
EQVベンチャーズ・アクイジションの株価は本日10.46です。10.46 - 10.46内で取引され、前日の終値は10.48、取引量は13に達しました。FTWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
EQVベンチャーズ・アクイジションの株は配当を出しますか？
EQVベンチャーズ・アクイジションの現在の価格は10.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.00%やUSDにも注目します。FTWの動きはライブチャートで確認できます。
FTW株を買う方法は？
EQVベンチャーズ・アクイジションの株は現在10.46で購入可能です。注文は通常10.46または10.76付近で行われ、13や0.00%が市場の動きを示します。FTWの最新情報はライブチャートで確認できます。
FTW株に投資する方法は？
EQVベンチャーズ・アクイジションへの投資では、年間の値幅10.40 - 10.49と現在の10.46を考慮します。注文は多くの場合10.46や10.76で行われる前に、0.10%や0.00%と比較されます。FTWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
EQVベンチャーズ・アクイジションの株の最高値は？
EQVベンチャーズ・アクイジションの過去1年の最高値は10.49でした。10.40 - 10.49内で株価は大きく変動し、10.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EQVベンチャーズ・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
EQVベンチャーズ・アクイジションの株の最低値は？
EQVベンチャーズ・アクイジション(FTW)の年間最安値は10.40でした。現在の10.46や10.40 - 10.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FTWの動きはライブチャートで確認できます。
FTWの株式分割はいつ行われましたか？
EQVベンチャーズ・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.48、0.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.48
- 始値
- 10.46
- 買値
- 10.46
- 買値
- 10.76
- 安値
- 10.46
- 高値
- 10.46
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- -0.19%
- 1ヶ月の変化
- 0.10%
- 6ヶ月の変化
- 0.00%
- 1年の変化
- 0.00%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前