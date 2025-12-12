クォートセクション
通貨 / FTW
FTW: EQVベンチャーズ・アクイジション

10.46 USD 0.02 (0.19%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

FTWの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり10.46の安値と10.46の高値で取引されました。

EQVベンチャーズ・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FTW株の現在の価格は？

EQVベンチャーズ・アクイジションの株価は本日10.46です。10.46 - 10.46内で取引され、前日の終値は10.48、取引量は13に達しました。FTWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

EQVベンチャーズ・アクイジションの株は配当を出しますか？

EQVベンチャーズ・アクイジションの現在の価格は10.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.00%やUSDにも注目します。FTWの動きはライブチャートで確認できます。

FTW株を買う方法は？

EQVベンチャーズ・アクイジションの株は現在10.46で購入可能です。注文は通常10.46または10.76付近で行われ、13や0.00%が市場の動きを示します。FTWの最新情報はライブチャートで確認できます。

FTW株に投資する方法は？

EQVベンチャーズ・アクイジションへの投資では、年間の値幅10.40 - 10.49と現在の10.46を考慮します。注文は多くの場合10.46や10.76で行われる前に、0.10%や0.00%と比較されます。FTWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

EQVベンチャーズ・アクイジションの株の最高値は？

EQVベンチャーズ・アクイジションの過去1年の最高値は10.49でした。10.40 - 10.49内で株価は大きく変動し、10.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EQVベンチャーズ・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

EQVベンチャーズ・アクイジションの株の最低値は？

EQVベンチャーズ・アクイジション(FTW)の年間最安値は10.40でした。現在の10.46や10.40 - 10.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FTWの動きはライブチャートで確認できます。

FTWの株式分割はいつ行われましたか？

EQVベンチャーズ・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.48、0.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.46 10.46
1年のレンジ
10.40 10.49
以前の終値
10.48
始値
10.46
買値
10.46
買値
10.76
安値
10.46
高値
10.46
出来高
13
1日の変化
-0.19%
1ヶ月の変化
0.10%
6ヶ月の変化
0.00%
1年の変化
0.00%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待