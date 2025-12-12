- Panoramica
FTW: PRESIDIO PUBCO INC.
Il tasso di cambio FTW ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.46 e ad un massimo di 10.46.
Segui le dinamiche di PRESIDIO PUBCO INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FTW oggi?
Oggi le azioni PRESIDIO PUBCO INC. sono prezzate a 10.46. Viene scambiato all'interno di 10.46 - 10.46, la chiusura di ieri è stata 10.48 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FTW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni PRESIDIO PUBCO INC. pagano dividendi?
PRESIDIO PUBCO INC. è attualmente valutato a 10.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FTW.
Come acquistare azioni FTW?
Puoi acquistare azioni PRESIDIO PUBCO INC. al prezzo attuale di 10.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.46 o 10.76, mentre 13 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FTW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FTW?
Investire in PRESIDIO PUBCO INC. implica considerare l'intervallo annuale 10.40 - 10.49 e il prezzo attuale 10.46. Molti confrontano 0.10% e 0.00% prima di effettuare ordini su 10.46 o 10.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FTW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni PRESIDIO PUBCO INC.?
Il prezzo massimo di PRESIDIO PUBCO INC. nell'ultimo anno è stato 10.49. All'interno di 10.40 - 10.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.48 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di PRESIDIO PUBCO INC. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PRESIDIO PUBCO INC.?
Il prezzo più basso di PRESIDIO PUBCO INC. (FTW) nel corso dell'anno è stato 10.40. Confrontandolo con gli attuali 10.46 e 10.40 - 10.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FTW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FTW?
PRESIDIO PUBCO INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.48 e 0.00%.
- Chiusura Precedente
- 10.48
- Apertura
- 10.46
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Minimo
- 10.46
- Massimo
- 10.46
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -0.19%
- Variazione Mensile
- 0.10%
- Variazione Semestrale
- 0.00%
- Variazione Annuale
- 0.00%
