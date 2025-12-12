- Aperçu
FTW: PRESIDIO PUBCO INC.
Le taux de change de FTW a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.46 et à un maximum de 10.46.
Suivez la dynamique PRESIDIO PUBCO INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FTW aujourd'hui ?
L'action PRESIDIO PUBCO INC. est cotée à 10.46 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.46 - 10.46, a clôturé hier à 10.48 et son volume d'échange a atteint 13. Le graphique en temps réel du cours de FTW présente ces mises à jour.
L'action PRESIDIO PUBCO INC. verse-t-elle des dividendes ?
PRESIDIO PUBCO INC. est actuellement valorisé à 10.46. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FTW.
Comment acheter des actions FTW ?
Vous pouvez acheter des actions PRESIDIO PUBCO INC. au cours actuel de 10.46. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.46 ou de 10.76, le 13 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FTW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FTW ?
Investir dans PRESIDIO PUBCO INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.40 - 10.49 et le prix actuel 10.46. Beaucoup comparent 0.10% et 0.00% avant de passer des ordres à 10.46 ou 10.76. Consultez le graphique du cours de FTW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action PRESIDIO PUBCO INC. ?
Le cours le plus élevé de PRESIDIO PUBCO INC. l'année dernière était 10.49. Au cours de 10.40 - 10.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.48 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de PRESIDIO PUBCO INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action PRESIDIO PUBCO INC. ?
Le cours le plus bas de PRESIDIO PUBCO INC. (FTW) sur l'année a été 10.40. Sa comparaison avec 10.46 et 10.40 - 10.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FTW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FTW a-t-elle été divisée ?
PRESIDIO PUBCO INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.48 et 0.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.48
- Ouverture
- 10.46
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Plus Bas
- 10.46
- Plus Haut
- 10.46
- Volume
- 13
- Changement quotidien
- -0.19%
- Changement Mensuel
- 0.10%
- Changement à 6 Mois
- 0.00%
- Changement Annuel
- 0.00%
