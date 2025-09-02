FiyatlarBölümler
FTNT
FTNT: Fortinet Inc

84.21 USD 3.22 (3.98%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FTNT fiyatı bugün 3.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.17 ve Yüksek fiyatı olarak 84.70 aralığında işlem gördü.

Fortinet Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
82.17 84.70
Yıllık aralık
75.00 114.82
Önceki kapanış
80.99
Açılış
82.46
Satış
84.21
Alış
84.51
Düşük
82.17
Yüksek
84.70
Hacim
23.263 K
Günlük değişim
3.98%
Aylık değişim
11.92%
6 aylık değişim
-11.56%
Yıllık değişim
7.74%
21 Eylül, Pazar