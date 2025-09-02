Dövizler / FTNT
FTNT: Fortinet Inc
84.21 USD 3.22 (3.98%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FTNT fiyatı bugün 3.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.17 ve Yüksek fiyatı olarak 84.70 aralığında işlem gördü.
Fortinet Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
82.17 84.70
Yıllık aralık
75.00 114.82
- Önceki kapanış
- 80.99
- Açılış
- 82.46
- Satış
- 84.21
- Alış
- 84.51
- Düşük
- 82.17
- Yüksek
- 84.70
- Hacim
- 23.263 K
- Günlük değişim
- 3.98%
- Aylık değişim
- 11.92%
- 6 aylık değişim
- -11.56%
- Yıllık değişim
- 7.74%
21 Eylül, Pazar