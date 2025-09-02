Divisas / FTNT
FTNT: Fortinet Inc
80.29 USD 0.51 (0.64%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FTNT de hoy ha cambiado un 0.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 79.72, mientras que el máximo ha alcanzado 80.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fortinet Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
79.72 80.87
Rango anual
75.00 114.82
- Cierres anteriores
- 79.78
- Open
- 79.95
- Bid
- 80.29
- Ask
- 80.59
- Low
- 79.72
- High
- 80.87
- Volumen
- 8.935 K
- Cambio diario
- 0.64%
- Cambio mensual
- 6.71%
- Cambio a 6 meses
- -15.68%
- Cambio anual
- 2.73%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B