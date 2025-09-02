Währungen / FTNT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FTNT: Fortinet Inc
80.99 USD 0.70 (0.87%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FTNT hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.76 bis zu einem Hoch von 81.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fortinet Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTNT News
- Qualys: Visible Growth Catalysts To Drive Growth Acceleration (NASDAQ:QLYS)
- Can FTNT Stock Recover From YTD Drop on AI Security Push? How to Play
- Fortinet: Why My Mistimed Buy Doesn’t Break The Bull Thesis
- Why Is Palo Alto (PANW) Up 10.9% Since Last Earnings Report?
- Fortinet: The Price Must Come Down Further (NASDAQ:FTNT)
- Will FTNT's Heavy Infrastructure Build-Out Drive Next Phase of Growth?
- Why Fortinet (FTNT) Dipped More Than Broader Market Today
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- Fortinet auf Goldman-Sachs-Konferenz: KI und SASE als Wachstumstreiber
- Fortinet at Goldman Sachs Conference: AI and SASE Drive Growth
- AI-Fueled Cybersecurity Market Makes These 3 Stocks Worth Buying
- 4 Software Stocks Climb Into Top Growth Ranks - DoubleVerify Holdings (NYSE:DV), Fortinet (NASDAQ:FTNT)
- Can Fortinet's Large Enterprise Deals Drive Long-Term Revenue Growth?
- PANW's SASE ARR Hits $1.3B: Is Prisma Browser the Key Driver?
- Jim Cramer Calls Fortinet The 'Weakest' Cybersecurity Stock, Favors These 2 Instead - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- Palo Alto Networks Rises 16% in a Month: Time to Hold or Book Profits?
- These Were the 5 Worst-Performing Stocks in the S&P 500 in August 2025
- Fortinet Gains From SASE & SecOps Momentum: More Upside Ahead?
- Fortinet vs. Cisco: Which Networking Security Stock Has Better Upside?
- Zacks Industry Outlook Highlights Palo Alto Networks, CrowdStrike, Fortinet and Qualys
- 4 Stocks to Watch From a Prospering Security Industry Trend
- This Fortinet Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Fresenius Medical Care (NYSE:FMS)
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Amazon slips in premarket trading; Frontier Group, SailPoint rise
Tagesspanne
80.76 81.87
Jahresspanne
75.00 114.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 80.29
- Eröffnung
- 81.42
- Bid
- 80.99
- Ask
- 81.29
- Tief
- 80.76
- Hoch
- 81.87
- Volumen
- 12.225 K
- Tagesänderung
- 0.87%
- Monatsänderung
- 7.64%
- 6-Monatsänderung
- -14.94%
- Jahresänderung
- 3.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K