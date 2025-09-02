通貨 / FTNT
FTNT: Fortinet Inc
80.99 USD 0.70 (0.87%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FTNTの今日の為替レートは、0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり80.76の安値と81.87の高値で取引されました。
Fortinet Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FTNT News
1日のレンジ
80.76 81.87
1年のレンジ
75.00 114.82
- 以前の終値
- 80.29
- 始値
- 81.42
- 買値
- 80.99
- 買値
- 81.29
- 安値
- 80.76
- 高値
- 81.87
- 出来高
- 12.225 K
- 1日の変化
- 0.87%
- 1ヶ月の変化
- 7.64%
- 6ヶ月の変化
- -14.94%
- 1年の変化
- 3.62%
