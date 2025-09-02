통화 / FTNT
FTNT: Fortinet Inc
84.21 USD 3.22 (3.98%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FTNT 환율이 오늘 3.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 82.17이고 고가는 84.70이었습니다.
Fortinet Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FTNT News
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- Qualys: Visible Growth Catalysts To Drive Growth Acceleration (NASDAQ:QLYS)
- Can FTNT Stock Recover From YTD Drop on AI Security Push? How to Play
- Fortinet: Why My Mistimed Buy Doesn’t Break The Bull Thesis
- Why Is Palo Alto (PANW) Up 10.9% Since Last Earnings Report?
- Fortinet: The Price Must Come Down Further (NASDAQ:FTNT)
- Will FTNT's Heavy Infrastructure Build-Out Drive Next Phase of Growth?
- Why Fortinet (FTNT) Dipped More Than Broader Market Today
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- 포티넷, 골드만삭스 컨퍼런스: AI 및 SASE 성장 견인
- Fortinet at Goldman Sachs Conference: AI and SASE Drive Growth
- AI-Fueled Cybersecurity Market Makes These 3 Stocks Worth Buying
- 4 Software Stocks Climb Into Top Growth Ranks - DoubleVerify Holdings (NYSE:DV), Fortinet (NASDAQ:FTNT)
- Can Fortinet's Large Enterprise Deals Drive Long-Term Revenue Growth?
- PANW's SASE ARR Hits $1.3B: Is Prisma Browser the Key Driver?
- Jim Cramer Calls Fortinet The 'Weakest' Cybersecurity Stock, Favors These 2 Instead - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- Palo Alto Networks Rises 16% in a Month: Time to Hold or Book Profits?
- These Were the 5 Worst-Performing Stocks in the S&P 500 in August 2025
- Fortinet Gains From SASE & SecOps Momentum: More Upside Ahead?
- Fortinet vs. Cisco: Which Networking Security Stock Has Better Upside?
- Zacks Industry Outlook Highlights Palo Alto Networks, CrowdStrike, Fortinet and Qualys
- 4 Stocks to Watch From a Prospering Security Industry Trend
- This Fortinet Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Fresenius Medical Care (NYSE:FMS)
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
일일 변동 비율
82.17 84.70
년간 변동
75.00 114.82
- 이전 종가
- 80.99
- 시가
- 82.46
- Bid
- 84.21
- Ask
- 84.51
- 저가
- 82.17
- 고가
- 84.70
- 볼륨
- 23.263 K
- 일일 변동
- 3.98%
- 월 변동
- 11.92%
- 6개월 변동
- -11.56%
- 년간 변동율
- 7.74%
