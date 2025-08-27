Валюты / FTNT
FTNT: Fortinet Inc
79.78 USD 1.22 (1.51%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FTNT за сегодня изменился на -1.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.49, а максимальная — 81.00.
Следите за динамикой Fortinet Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
79.49 81.00
Годовой диапазон
75.00 114.82
- Предыдущее закрытие
- 81.00
- Open
- 80.94
- Bid
- 79.78
- Ask
- 80.08
- Low
- 79.49
- High
- 81.00
- Объем
- 12.658 K
- Дневное изменение
- -1.51%
- Месячное изменение
- 6.03%
- 6-месячное изменение
- -16.22%
- Годовое изменение
- 2.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.