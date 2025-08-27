КотировкиРазделы
Валюты / FTNT
Назад в Рынок акций США

FTNT: Fortinet Inc

79.78 USD 1.22 (1.51%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FTNT за сегодня изменился на -1.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.49, а максимальная — 81.00.

Следите за динамикой Fortinet Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FTNT

Дневной диапазон
79.49 81.00
Годовой диапазон
75.00 114.82
Предыдущее закрытие
81.00
Open
80.94
Bid
79.78
Ask
80.08
Low
79.49
High
81.00
Объем
12.658 K
Дневное изменение
-1.51%
Месячное изменение
6.03%
6-месячное изменение
-16.22%
Годовое изменение
2.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.