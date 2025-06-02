Dövizler / FTFT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FTFT: Future FinTech Group Inc
2.05 USD 0.14 (6.39%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FTFT fiyatı bugün -6.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.96 ve Yüksek fiyatı olarak 2.17 aralığında işlem gördü.
Future FinTech Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTFT haberleri
- Future FinTech Group updates bylaws to extend shareholder meeting notice period
- Future FinTech subsidiary partners with MaxQuant AI for investment tools
- Future FinTech to apply for Hong Kong virtual asset license
- Future FinTech establishes real-world asset tokenization division
- Future FinTech appoints blockchain expert as advisor for stablecoin push
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.63%
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Future FinTech announces leadership changes at executive and board levels
- U.S. Marshal to Hold a Public Auction of 1,951,443 shares of Common Stock of Future FinTech Pursuant to the NY Court in Favor of FT Global Capital
Günlük aralık
1.96 2.17
Yıllık aralık
0.12 4.03
- Önceki kapanış
- 2.19
- Açılış
- 2.11
- Satış
- 2.05
- Alış
- 2.35
- Düşük
- 1.96
- Yüksek
- 2.17
- Hacim
- 314
- Günlük değişim
- -6.39%
- Aylık değişim
- -8.89%
- 6 aylık değişim
- 1266.67%
- Yıllık değişim
- 425.64%
21 Eylül, Pazar