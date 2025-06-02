Devises / FTFT
FTFT: Future FinTech Group Inc
2.05 USD 0.14 (6.39%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FTFT a changé de -6.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.96 et à un maximum de 2.17.
Suivez la dynamique Future FinTech Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FTFT Nouvelles
- Future FinTech Group updates bylaws to extend shareholder meeting notice period
- Future FinTech subsidiary partners with MaxQuant AI for investment tools
- Future FinTech to apply for Hong Kong virtual asset license
- Future FinTech establishes real-world asset tokenization division
- Future FinTech appoints blockchain expert as advisor for stablecoin push
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.63%
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Future FinTech announces leadership changes at executive and board levels
- U.S. Marshal to Hold a Public Auction of 1,951,443 shares of Common Stock of Future FinTech Pursuant to the NY Court in Favor of FT Global Capital
Range quotidien
1.96 2.17
Range Annuel
0.12 4.03
- Clôture Précédente
- 2.19
- Ouverture
- 2.11
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- Plus Bas
- 1.96
- Plus Haut
- 2.17
- Volume
- 314
- Changement quotidien
- -6.39%
- Changement Mensuel
- -8.89%
- Changement à 6 Mois
- 1266.67%
- Changement Annuel
- 425.64%
20 septembre, samedi