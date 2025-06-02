Валюты / FTFT
FTFT: Future FinTech Group Inc
2.26 USD 0.08 (3.42%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FTFT за сегодня изменился на -3.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.02, а максимальная — 2.40.
Следите за динамикой Future FinTech Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FTFT
- Future FinTech Group updates bylaws to extend shareholder meeting notice period
- Future FinTech subsidiary partners with MaxQuant AI for investment tools
- Future FinTech to apply for Hong Kong virtual asset license
- Future FinTech establishes real-world asset tokenization division
- Future FinTech appoints blockchain expert as advisor for stablecoin push
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.63%
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Future FinTech announces leadership changes at executive and board levels
- U.S. Marshal to Hold a Public Auction of 1,951,443 shares of Common Stock of Future FinTech Pursuant to the NY Court in Favor of FT Global Capital
Дневной диапазон
2.02 2.40
Годовой диапазон
0.12 4.03
- Предыдущее закрытие
- 2.34
- Open
- 2.35
- Bid
- 2.26
- Ask
- 2.56
- Low
- 2.02
- High
- 2.40
- Объем
- 594
- Дневное изменение
- -3.42%
- Месячное изменение
- 0.44%
- 6-месячное изменение
- 1406.67%
- Годовое изменение
- 479.49%
