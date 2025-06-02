货币 / FTFT
FTFT: Future FinTech Group Inc
2.11 USD 0.15 (6.64%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FTFT汇率已更改-6.64%。当日，交易品种以低点1.82和高点2.30进行交易。
关注Future FinTech Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTFT新闻
- Future FinTech Group updates bylaws to extend shareholder meeting notice period
- Future FinTech subsidiary partners with MaxQuant AI for investment tools
- Future FinTech to apply for Hong Kong virtual asset license
- Future FinTech establishes real-world asset tokenization division
- Future FinTech appoints blockchain expert as advisor for stablecoin push
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.63%
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Future FinTech announces leadership changes at executive and board levels
- U.S. Marshal to Hold a Public Auction of 1,951,443 shares of Common Stock of Future FinTech Pursuant to the NY Court in Favor of FT Global Capital
日范围
1.82 2.30
年范围
0.12 4.03
- 前一天收盘价
- 2.26
- 开盘价
- 2.19
- 卖价
- 2.11
- 买价
- 2.41
- 最低价
- 1.82
- 最高价
- 2.30
- 交易量
- 378
- 日变化
- -6.64%
- 月变化
- -6.22%
- 6个月变化
- 1306.67%
- 年变化
- 441.03%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值