KurseKategorien
Währungen / FTFT
Zurück zum Aktien

FTFT: Future FinTech Group Inc

1.96 USD 0.23 (10.50%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FTFT hat sich für heute um -10.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.96 bis zu einem Hoch von 2.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Future FinTech Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTFT News

Tagesspanne
1.96 2.17
Jahresspanne
0.12 4.03
Vorheriger Schlusskurs
2.19
Eröffnung
2.11
Bid
1.96
Ask
2.26
Tief
1.96
Hoch
2.17
Volumen
236
Tagesänderung
-10.50%
Monatsänderung
-12.89%
6-Monatsänderung
1206.67%
Jahresänderung
402.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K