Währungen / FTFT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FTFT: Future FinTech Group Inc
1.96 USD 0.23 (10.50%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FTFT hat sich für heute um -10.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.96 bis zu einem Hoch von 2.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Future FinTech Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTFT News
- Future FinTech Group updates bylaws to extend shareholder meeting notice period
- Future FinTech subsidiary partners with MaxQuant AI for investment tools
- Future FinTech to apply for Hong Kong virtual asset license
- Future FinTech establishes real-world asset tokenization division
- Future FinTech appoints blockchain expert as advisor for stablecoin push
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.63%
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Future FinTech announces leadership changes at executive and board levels
- U.S. Marshal to Hold a Public Auction of 1,951,443 shares of Common Stock of Future FinTech Pursuant to the NY Court in Favor of FT Global Capital
Tagesspanne
1.96 2.17
Jahresspanne
0.12 4.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.19
- Eröffnung
- 2.11
- Bid
- 1.96
- Ask
- 2.26
- Tief
- 1.96
- Hoch
- 2.17
- Volumen
- 236
- Tagesänderung
- -10.50%
- Monatsänderung
- -12.89%
- 6-Monatsänderung
- 1206.67%
- Jahresänderung
- 402.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K