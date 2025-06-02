通貨 / FTFT
FTFT: Future FinTech Group Inc
2.19 USD 0.08 (3.79%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FTFTの今日の為替レートは、3.79%変化しました。日中、通貨は1あたり2.00の安値と2.25の高値で取引されました。
Future FinTech Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTFT News
- Future FinTech Group updates bylaws to extend shareholder meeting notice period
- Future FinTech subsidiary partners with MaxQuant AI for investment tools
- Future FinTech to apply for Hong Kong virtual asset license
- Future FinTech establishes real-world asset tokenization division
- Future FinTech appoints blockchain expert as advisor for stablecoin push
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.63%
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Future FinTech announces leadership changes at executive and board levels
- U.S. Marshal to Hold a Public Auction of 1,951,443 shares of Common Stock of Future FinTech Pursuant to the NY Court in Favor of FT Global Capital
1日のレンジ
2.00 2.25
1年のレンジ
0.12 4.03
- 以前の終値
- 2.11
- 始値
- 2.06
- 買値
- 2.19
- 買値
- 2.49
- 安値
- 2.00
- 高値
- 2.25
- 出来高
- 238
- 1日の変化
- 3.79%
- 1ヶ月の変化
- -2.67%
- 6ヶ月の変化
- 1360.00%
- 1年の変化
- 461.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K