通貨 / FTFT
FTFT: Future FinTech Group Inc

2.19 USD 0.08 (3.79%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FTFTの今日の為替レートは、3.79%変化しました。日中、通貨は1あたり2.00の安値と2.25の高値で取引されました。

Future FinTech Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.00 2.25
1年のレンジ
0.12 4.03
以前の終値
2.11
始値
2.06
買値
2.19
買値
2.49
安値
2.00
高値
2.25
出来高
238
1日の変化
3.79%
1ヶ月の変化
-2.67%
6ヶ月の変化
1360.00%
1年の変化
461.54%
