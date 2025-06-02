통화 / FTFT
FTFT: Future FinTech Group Inc
2.05 USD 0.14 (6.39%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FTFT 환율이 오늘 -6.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.96이고 고가는 2.17이었습니다.
Future FinTech Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTFT News
- Future FinTech Group updates bylaws to extend shareholder meeting notice period
- Future FinTech subsidiary partners with MaxQuant AI for investment tools
- Future FinTech to apply for Hong Kong virtual asset license
- Future FinTech establishes real-world asset tokenization division
- Future FinTech appoints blockchain expert as advisor for stablecoin push
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.63%
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Future FinTech announces leadership changes at executive and board levels
- U.S. Marshal to Hold a Public Auction of 1,951,443 shares of Common Stock of Future FinTech Pursuant to the NY Court in Favor of FT Global Capital
일일 변동 비율
1.96 2.17
년간 변동
0.12 4.03
- 이전 종가
- 2.19
- 시가
- 2.11
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- 저가
- 1.96
- 고가
- 2.17
- 볼륨
- 314
- 일일 변동
- -6.39%
- 월 변동
- -8.89%
- 6개월 변동
- 1266.67%
- 년간 변동율
- 425.64%
20 9월, 토요일