FTFT: Future FinTech Group Inc

2.05 USD 0.14 (6.39%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FTFT ha avuto una variazione del -6.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.96 e ad un massimo di 2.17.

Segui le dinamiche di Future FinTech Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.96 2.17
Intervallo Annuale
0.12 4.03
Chiusura Precedente
2.19
Apertura
2.11
Bid
2.05
Ask
2.35
Minimo
1.96
Massimo
2.17
Volume
314
Variazione giornaliera
-6.39%
Variazione Mensile
-8.89%
Variazione Semestrale
1266.67%
Variazione Annuale
425.64%
21 settembre, domenica