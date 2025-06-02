Moedas / FTFT
FTFT: Future FinTech Group Inc
2.19 USD 0.08 (3.79%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FTFT para hoje mudou para 3.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.00 e o mais alto foi 2.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Future FinTech Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FTFT Notícias
- Future FinTech Group updates bylaws to extend shareholder meeting notice period
- Future FinTech subsidiary partners with MaxQuant AI for investment tools
- Future FinTech to apply for Hong Kong virtual asset license
- Future FinTech establishes real-world asset tokenization division
- Future FinTech appoints blockchain expert as advisor for stablecoin push
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.63%
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Future FinTech announces leadership changes at executive and board levels
- U.S. Marshal to Hold a Public Auction of 1,951,443 shares of Common Stock of Future FinTech Pursuant to the NY Court in Favor of FT Global Capital
Faixa diária
2.00 2.25
Faixa anual
0.12 4.03
- Fechamento anterior
- 2.11
- Open
- 2.06
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- Low
- 2.00
- High
- 2.25
- Volume
- 238
- Mudança diária
- 3.79%
- Mudança mensal
- -2.67%
- Mudança de 6 meses
- 1360.00%
- Mudança anual
- 461.54%
