Dövizler / FTDR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FTDR: Frontdoor Inc
66.88 USD 0.20 (0.30%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FTDR fiyatı bugün -0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.20 ve Yüksek fiyatı olarak 67.50 aralığında işlem gördü.
Frontdoor Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTDR haberleri
- Scoop Up These 4 Top-Ranked Liquid Stocks to Augment Portfolio Returns
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Frontdoor (FTDR)
- Frontdoor Inc. (FTDR) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Is EMCOR Group (EME) Outperforming Other Construction Stocks This Year?
- Frontdoor stock hits all-time high at 64.94 USD
- Enhance Portfolio Returns With These 4 Top-Performing Liquid Stocks
- Why Frontdoor (FTDR) Might be Well Poised for a Surge
- Is Frontdoor (FTDR) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Frontdoor (FTDR) Is Up 7.31% in One Week: What You Should Know
- Is Armstrong World Industries (AWI) Outperforming Other Construction Stocks This Year?
- Zacks.com featured highlights The New York Times, Dillard's, Newmont and Frontdoor
- Frontdoor Flashes Strong Price Strength, Among Top 3% Of Stocks Overall Amid Continuing Steady Revenue And Profit Growth
- Add These 4 Top-Performing Liquid Stocks to Boost Portfolio Returns
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Frontdoor (FTDR) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- AMD To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arista Networks (NYSE:ANET), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Frontdoor (FTDR) Q2 Revenue Up 14%
- Frontdoor (FTDR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Frontdoor (FTDR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Frontdoor Q2 2025 slides: Revenue up 14%, raises full-year guidance
- Frontdoor shares surge nearly 5% as Q2 earnings beat expectations
- Frontdoor earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Curious about Frontdoor (FTDR) Q2 Performance? Explore Wall Street Estimates for Key Metrics
- Curreen Capital Partners Q2 2025 Letter
Günlük aralık
66.20 67.50
Yıllık aralık
35.61 67.53
- Önceki kapanış
- 67.08
- Açılış
- 67.50
- Satış
- 66.88
- Alış
- 67.18
- Düşük
- 66.20
- Yüksek
- 67.50
- Hacim
- 1.544 K
- Günlük değişim
- -0.30%
- Aylık değişim
- 11.95%
- 6 aylık değişim
- 74.48%
- Yıllık değişim
- 39.57%
21 Eylül, Pazar