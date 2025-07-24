통화 / FTDR
FTDR: Frontdoor Inc
66.88 USD 0.20 (0.30%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FTDR 환율이 오늘 -0.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 66.20이고 고가는 67.50이었습니다.
Frontdoor Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FTDR News
- Scoop Up These 4 Top-Ranked Liquid Stocks to Augment Portfolio Returns
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Frontdoor (FTDR)
- Frontdoor Inc. (FTDR) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Is EMCOR Group (EME) Outperforming Other Construction Stocks This Year?
- Frontdoor stock hits all-time high at 64.94 USD
- Enhance Portfolio Returns With These 4 Top-Performing Liquid Stocks
- Why Frontdoor (FTDR) Might be Well Poised for a Surge
- Is Frontdoor (FTDR) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Frontdoor (FTDR) Is Up 7.31% in One Week: What You Should Know
- Is Armstrong World Industries (AWI) Outperforming Other Construction Stocks This Year?
- Zacks.com featured highlights The New York Times, Dillard's, Newmont and Frontdoor
- Frontdoor Flashes Strong Price Strength, Among Top 3% Of Stocks Overall Amid Continuing Steady Revenue And Profit Growth
- Add These 4 Top-Performing Liquid Stocks to Boost Portfolio Returns
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Frontdoor (FTDR) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- AMD To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arista Networks (NYSE:ANET), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Frontdoor (FTDR) Q2 Revenue Up 14%
- Frontdoor (FTDR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Frontdoor (FTDR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Frontdoor Q2 2025 slides: Revenue up 14%, raises full-year guidance
- Frontdoor shares surge nearly 5% as Q2 earnings beat expectations
- Frontdoor earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Curious about Frontdoor (FTDR) Q2 Performance? Explore Wall Street Estimates for Key Metrics
- Curreen Capital Partners Q2 2025 Letter
일일 변동 비율
66.20 67.50
년간 변동
35.61 67.53
- 이전 종가
- 67.08
- 시가
- 67.50
- Bid
- 66.88
- Ask
- 67.18
- 저가
- 66.20
- 고가
- 67.50
- 볼륨
- 1.544 K
- 일일 변동
- -0.30%
- 월 변동
- 11.95%
- 6개월 변동
- 74.48%
- 년간 변동율
- 39.57%
