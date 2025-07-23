Валюты / FTDR
FTDR: Frontdoor Inc
65.37 USD 0.23 (0.35%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FTDR за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.20, а максимальная — 65.66.
Следите за динамикой Frontdoor Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FTDR
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Frontdoor (FTDR)
- Frontdoor Inc. (FTDR) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Is EMCOR Group (EME) Outperforming Other Construction Stocks This Year?
- Frontdoor stock hits all-time high at 64.94 USD
- Enhance Portfolio Returns With These 4 Top-Performing Liquid Stocks
- Why Frontdoor (FTDR) Might be Well Poised for a Surge
- Is Frontdoor (FTDR) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Frontdoor (FTDR) Is Up 7.31% in One Week: What You Should Know
- Is Armstrong World Industries (AWI) Outperforming Other Construction Stocks This Year?
- Zacks.com featured highlights The New York Times, Dillard's, Newmont and Frontdoor
- Frontdoor Flashes Strong Price Strength, Among Top 3% Of Stocks Overall Amid Continuing Steady Revenue And Profit Growth
- Add These 4 Top-Performing Liquid Stocks to Boost Portfolio Returns
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Frontdoor (FTDR) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- AMD To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arista Networks (NYSE:ANET), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Frontdoor (FTDR) Q2 Revenue Up 14%
- Frontdoor (FTDR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Frontdoor (FTDR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Frontdoor Q2 2025 slides: Revenue up 14%, raises full-year guidance
- Frontdoor shares surge nearly 5% as Q2 earnings beat expectations
- Frontdoor earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Curious about Frontdoor (FTDR) Q2 Performance? Explore Wall Street Estimates for Key Metrics
- Curreen Capital Partners Q2 2025 Letter
- Frontdoor announces retirement of chief accounting officer, appoints successor
Дневной диапазон
64.20 65.66
Годовой диапазон
35.61 67.26
- Предыдущее закрытие
- 65.60
- Open
- 65.00
- Bid
- 65.37
- Ask
- 65.67
- Low
- 64.20
- High
- 65.66
- Объем
- 1.067 K
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- 9.42%
- 6-месячное изменение
- 70.55%
- Годовое изменение
- 36.41%
