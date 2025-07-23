Währungen / FTDR
FTDR: Frontdoor Inc
67.08 USD 0.54 (0.81%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FTDR hat sich für heute um 0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.37 bis zu einem Hoch von 67.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Frontdoor Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
66.37 67.53
Jahresspanne
35.61 67.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.54
- Eröffnung
- 66.75
- Bid
- 67.08
- Ask
- 67.38
- Tief
- 66.37
- Hoch
- 67.53
- Volumen
- 791
- Tagesänderung
- 0.81%
- Monatsänderung
- 12.29%
- 6-Monatsänderung
- 75.01%
- Jahresänderung
- 39.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K