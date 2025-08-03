FiyatlarBölümler
Dövizler / FTAI
FTAI: FTAI Aviation Ltd

178.89 USD 0.72 (0.40%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FTAI fiyatı bugün 0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 175.05 ve Yüksek fiyatı olarak 179.38 aralığında işlem gördü.

FTAI Aviation Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
175.05 179.38
Yıllık aralık
75.14 181.64
Önceki kapanış
178.17
Açılış
178.94
Satış
178.89
Alış
179.19
Düşük
175.05
Yüksek
179.38
Hacim
2.045 K
Günlük değişim
0.40%
Aylık değişim
17.50%
6 aylık değişim
61.95%
Yıllık değişim
34.38%
