FTAI: FTAI Aviation Ltd
178.17 USD 4.13 (2.37%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FTAIの今日の為替レートは、2.37%変化しました。日中、通貨は1あたり174.13の安値と180.78の高値で取引されました。
FTAI Aviation Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
174.13 180.78
1年のレンジ
75.14 181.64
- 以前の終値
- 174.04
- 始値
- 176.69
- 買値
- 178.17
- 買値
- 178.47
- 安値
- 174.13
- 高値
- 180.78
- 出来高
- 2.643 K
- 1日の変化
- 2.37%
- 1ヶ月の変化
- 17.02%
- 6ヶ月の変化
- 61.30%
- 1年の変化
- 33.84%
