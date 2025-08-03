クォートセクション
通貨 / FTAI
株に戻る

FTAI: FTAI Aviation Ltd

178.17 USD 4.13 (2.37%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FTAIの今日の為替レートは、2.37%変化しました。日中、通貨は1あたり174.13の安値と180.78の高値で取引されました。

FTAI Aviation Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTAI News

1日のレンジ
174.13 180.78
1年のレンジ
75.14 181.64
以前の終値
174.04
始値
176.69
買値
178.17
買値
178.47
安値
174.13
高値
180.78
出来高
2.643 K
1日の変化
2.37%
1ヶ月の変化
17.02%
6ヶ月の変化
61.30%
1年の変化
33.84%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K