货币 / FTAI
FTAI: FTAI Aviation Ltd
173.75 USD 1.24 (0.72%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FTAI汇率已更改0.72%。当日，交易品种以低点171.02和高点174.41进行交易。
关注FTAI Aviation Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
171.02 174.41
年范围
75.14 181.64
- 前一天收盘价
- 172.51
- 开盘价
- 173.50
- 卖价
- 173.75
- 买价
- 174.05
- 最低价
- 171.02
- 最高价
- 174.41
- 交易量
- 1.193 K
- 日变化
- 0.72%
- 月变化
- 14.12%
- 6个月变化
- 57.30%
- 年变化
- 30.52%
