FTAI: FTAI Aviation Ltd
174.04 USD 0.29 (0.17%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FTAI de hoy ha cambiado un 0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 171.01, mientras que el máximo ha alcanzado 175.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FTAI Aviation Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FTAI News
Rango diario
171.01 175.24
Rango anual
75.14 181.64
- Cierres anteriores
- 173.75
- Open
- 173.12
- Bid
- 174.04
- Ask
- 174.34
- Low
- 171.01
- High
- 175.24
- Volumen
- 1.792 K
- Cambio diario
- 0.17%
- Cambio mensual
- 14.31%
- Cambio a 6 meses
- 57.56%
- Cambio anual
- 30.74%
