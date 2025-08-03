Währungen / FTAI
FTAI: FTAI Aviation Ltd
178.17 USD 4.13 (2.37%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FTAI hat sich für heute um 2.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 174.13 bis zu einem Hoch von 180.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die FTAI Aviation Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
174.13 180.78
Jahresspanne
75.14 181.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 174.04
- Eröffnung
- 176.69
- Bid
- 178.17
- Ask
- 178.47
- Tief
- 174.13
- Hoch
- 180.78
- Volumen
- 2.643 K
- Tagesänderung
- 2.37%
- Monatsänderung
- 17.02%
- 6-Monatsänderung
- 61.30%
- Jahresänderung
- 33.84%
