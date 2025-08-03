KurseKategorien
FTAI: FTAI Aviation Ltd

178.17 USD 4.13 (2.37%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FTAI hat sich für heute um 2.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 174.13 bis zu einem Hoch von 180.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die FTAI Aviation Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
174.13 180.78
Jahresspanne
75.14 181.64
Vorheriger Schlusskurs
174.04
Eröffnung
176.69
Bid
178.17
Ask
178.47
Tief
174.13
Hoch
180.78
Volumen
2.643 K
Tagesänderung
2.37%
Monatsänderung
17.02%
6-Monatsänderung
61.30%
Jahresänderung
33.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K