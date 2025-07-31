Валюты / FTAI
FTAI: FTAI Aviation Ltd
173.75 USD 1.24 (0.72%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FTAI за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 171.02, а максимальная — 174.41.
Следите за динамикой FTAI Aviation Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
171.02 174.41
Годовой диапазон
75.14 181.64
- Предыдущее закрытие
- 172.51
- Open
- 173.50
- Bid
- 173.75
- Ask
- 174.05
- Low
- 171.02
- High
- 174.41
- Объем
- 1.193 K
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- 14.12%
- 6-месячное изменение
- 57.30%
- Годовое изменение
- 30.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.