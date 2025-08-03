Valute / FTAI
FTAI: FTAI Aviation Ltd
178.89 USD 0.72 (0.40%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FTAI ha avuto una variazione del 0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 175.05 e ad un massimo di 179.38.
Segui le dinamiche di FTAI Aviation Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
175.05 179.38
Intervallo Annuale
75.14 181.64
- Chiusura Precedente
- 178.17
- Apertura
- 178.94
- Bid
- 178.89
- Ask
- 179.19
- Minimo
- 175.05
- Massimo
- 179.38
- Volume
- 2.045 K
- Variazione giornaliera
- 0.40%
- Variazione Mensile
- 17.50%
- Variazione Semestrale
- 61.95%
- Variazione Annuale
- 34.38%
20 settembre, sabato