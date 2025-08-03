CotationsSections
FTAI: FTAI Aviation Ltd

178.89 USD 0.72 (0.40%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FTAI a changé de 0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 175.05 et à un maximum de 179.38.

Suivez la dynamique FTAI Aviation Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
175.05 179.38
Range Annuel
75.14 181.64
Clôture Précédente
178.17
Ouverture
178.94
Bid
178.89
Ask
179.19
Plus Bas
175.05
Plus Haut
179.38
Volume
2.045 K
Changement quotidien
0.40%
Changement Mensuel
17.50%
Changement à 6 Mois
61.95%
Changement Annuel
34.38%
