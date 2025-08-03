Devises / FTAI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FTAI: FTAI Aviation Ltd
178.89 USD 0.72 (0.40%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FTAI a changé de 0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 175.05 et à un maximum de 179.38.
Suivez la dynamique FTAI Aviation Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTAI Nouvelles
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- This Aircraft Supply Company Is Soaring Under the Radar
- FTAI Aviation Ltd. (FTAI) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- FTAI Aviation à la conférence Laguna de Morgan Stanley : Virage stratégique vers la puissance moteur
- FTAI Aviation at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Strategic Shift to Engine Power
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- FTAI Aviation at Jefferies Conference: Strategic Growth in Engine Maintenance
- FTAI Aviation Ltd. (FTAI) Aviation Ltd. Presents at Deutsche Bank 15th Annual Aviation Forum 2025 - Slideshow (NASDAQ:FTAI)
- FTAI Aviation at Deutsche Bank Forum: Strategic Growth in Engine Power
- FTAI Aviation Ltd. (FTAI) Presents at Deutsche Bank 15th Annual Aviation Forum
- Apple, FTAI Aviation, Coeur Mining And An Energy Stock: CNBC's 'Final Trades' - Apple (NASDAQ:AAPL), Coeur Mining (NYSE:CDE)
- FTAI Aviation stock price target raised to $230 from $190 at BTIG
- FTAI Aviation Stock: SCI Business Model Is A Game Changer (NASDAQ:FTAI)
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Morgan Stanley raises FTAI Aviation stock price target to $175 on aerospace upcycle
- Infrastructure fund pays $1B to acquire largest US regional railroad
- FTAI Aviation stock price target raised to $205 from $180 at JMP
- Investors Are Mining Best Stock Lists For Hot Gold Stocks: Check Out New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- FTAI Aviation stock price target raised to $180 by Jefferies on strong Q2
- Reddit, Wingstop, And Generac Are Among Top 10 Large Cap Gainers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AppFolio (NASDAQ:APPF)
Range quotidien
175.05 179.38
Range Annuel
75.14 181.64
- Clôture Précédente
- 178.17
- Ouverture
- 178.94
- Bid
- 178.89
- Ask
- 179.19
- Plus Bas
- 175.05
- Plus Haut
- 179.38
- Volume
- 2.045 K
- Changement quotidien
- 0.40%
- Changement Mensuel
- 17.50%
- Changement à 6 Mois
- 61.95%
- Changement Annuel
- 34.38%
20 septembre, samedi