Moedas / FTAI
FTAI: FTAI Aviation Ltd
175.56 USD 1.52 (0.87%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FTAI para hoje mudou para 0.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 174.13 e o mais alto foi 178.00.
Veja a dinâmica do par de moedas FTAI Aviation Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FTAI Notícias
Faixa diária
174.13 178.00
Faixa anual
75.14 181.64
- Fechamento anterior
- 174.04
- Open
- 176.69
- Bid
- 175.56
- Ask
- 175.86
- Low
- 174.13
- High
- 178.00
- Volume
- 200
- Mudança diária
- 0.87%
- Mudança mensal
- 15.31%
- Mudança de 6 meses
- 58.94%
- Mudança anual
- 31.88%
