Dövizler / FSUN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FSUN: FIRSTSUN CAP BANCORP
39.67 USD 0.20 (0.51%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FSUN fiyatı bugün 0.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.48 ve Yüksek fiyatı olarak 39.96 aralığında işlem gördü.
FIRSTSUN CAP BANCORP hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FSUN haberleri
- Earnings call transcript: Firstsun Capital Bancorp surpasses Q2 2025 earnings expectations
- FirstSun Q2 2025 slides reveal improved earnings, deposit growth of 13.2% annualized
- Independent Bank (IBCP) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Old National Bancorp (ONB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sunflower Bank Hires Josh Wilson as Regional President for Arizona and New Mexico
- FirstSun Capital Bancorp Ends Agreement, Director Resigns
- This Workday Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Tuesday - Broadridge Financial Soln (NYSE:BR), Firstsun Capital Bancorp (NASDAQ:FSUN)
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- This Quanta Services Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP), Firstsun Capital (NASDAQ:FSUN)
Günlük aralık
38.48 39.96
Yıllık aralık
31.75 45.32
- Önceki kapanış
- 39.47
- Açılış
- 39.08
- Satış
- 39.67
- Alış
- 39.97
- Düşük
- 38.48
- Yüksek
- 39.96
- Hacim
- 708
- Günlük değişim
- 0.51%
- Aylık değişim
- 5.14%
- 6 aylık değişim
- 10.07%
- Yıllık değişim
- -6.79%
21 Eylül, Pazar