FSUN: FIRSTSUN CAP BANCORP
37.92 USD 0.74 (1.99%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FSUN de hoy ha cambiado un 1.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.29, mientras que el máximo ha alcanzado 38.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FIRSTSUN CAP BANCORP. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FSUN News
- Earnings call transcript: Firstsun Capital Bancorp surpasses Q2 2025 earnings expectations
- FirstSun Q2 2025 slides reveal improved earnings, deposit growth of 13.2% annualized
- Independent Bank (IBCP) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Old National Bancorp (ONB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sunflower Bank Hires Josh Wilson as Regional President for Arizona and New Mexico
- FirstSun Capital Bancorp Ends Agreement, Director Resigns
- This Workday Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Tuesday - Broadridge Financial Soln (NYSE:BR), Firstsun Capital Bancorp (NASDAQ:FSUN)
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- This Quanta Services Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP), Firstsun Capital (NASDAQ:FSUN)
Rango diario
37.29 38.45
Rango anual
31.75 45.32
- Cierres anteriores
- 37.18
- Open
- 37.32
- Bid
- 37.92
- Ask
- 38.22
- Low
- 37.29
- High
- 38.45
- Volumen
- 404
- Cambio diario
- 1.99%
- Cambio mensual
- 0.50%
- Cambio a 6 meses
- 5.22%
- Cambio anual
- -10.90%
