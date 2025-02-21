货币 / FSUN
FSUN: FIRSTSUN CAP BANCORP
37.98 USD 0.80 (2.15%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FSUN汇率已更改2.15%。当日，交易品种以低点37.29和高点38.07进行交易。
关注FIRSTSUN CAP BANCORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FSUN新闻
- Earnings call transcript: Firstsun Capital Bancorp surpasses Q2 2025 earnings expectations
- FirstSun Q2 2025 slides reveal improved earnings, deposit growth of 13.2% annualized
- Independent Bank (IBCP) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Old National Bancorp (ONB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sunflower Bank Hires Josh Wilson as Regional President for Arizona and New Mexico
- FirstSun Capital Bancorp Ends Agreement, Director Resigns
- This Workday Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Tuesday - Broadridge Financial Soln (NYSE:BR), Firstsun Capital Bancorp (NASDAQ:FSUN)
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- This Quanta Services Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP), Firstsun Capital (NASDAQ:FSUN)
