FSUN: FIRSTSUN CAP BANCORP

39.47 USD 1.55 (4.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FSUN hat sich für heute um 4.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.02 bis zu einem Hoch von 39.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die FIRSTSUN CAP BANCORP-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
38.02 39.50
Jahresspanne
31.75 45.32
Vorheriger Schlusskurs
37.92
Eröffnung
38.67
Bid
39.47
Ask
39.77
Tief
38.02
Hoch
39.50
Volumen
268
Tagesänderung
4.09%
Monatsänderung
4.61%
6-Monatsänderung
9.52%
Jahresänderung
-7.26%
