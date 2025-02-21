Währungen / FSUN
FSUN: FIRSTSUN CAP BANCORP
39.47 USD 1.55 (4.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FSUN hat sich für heute um 4.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.02 bis zu einem Hoch von 39.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die FIRSTSUN CAP BANCORP-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FSUN News
- Earnings call transcript: Firstsun Capital Bancorp surpasses Q2 2025 earnings expectations
- FirstSun Q2 2025 slides reveal improved earnings, deposit growth of 13.2% annualized
- Independent Bank (IBCP) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Old National Bancorp (ONB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sunflower Bank Hires Josh Wilson as Regional President for Arizona and New Mexico
- FirstSun Capital Bancorp Ends Agreement, Director Resigns
- This Workday Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Tuesday - Broadridge Financial Soln (NYSE:BR), Firstsun Capital Bancorp (NASDAQ:FSUN)
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- This Quanta Services Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP), Firstsun Capital (NASDAQ:FSUN)
Tagesspanne
38.02 39.50
Jahresspanne
31.75 45.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.92
- Eröffnung
- 38.67
- Bid
- 39.47
- Ask
- 39.77
- Tief
- 38.02
- Hoch
- 39.50
- Volumen
- 268
- Tagesänderung
- 4.09%
- Monatsänderung
- 4.61%
- 6-Monatsänderung
- 9.52%
- Jahresänderung
- -7.26%
