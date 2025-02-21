Валюты / FSUN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FSUN: FIRSTSUN CAP BANCORP
37.18 USD 0.47 (1.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FSUN за сегодня изменился на -1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.00, а максимальная — 37.69.
Следите за динамикой FIRSTSUN CAP BANCORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FSUN
- Earnings call transcript: Firstsun Capital Bancorp surpasses Q2 2025 earnings expectations
- FirstSun Q2 2025 slides reveal improved earnings, deposit growth of 13.2% annualized
- Independent Bank (IBCP) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Old National Bancorp (ONB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sunflower Bank Hires Josh Wilson as Regional President for Arizona and New Mexico
- FirstSun Capital Bancorp Ends Agreement, Director Resigns
- This Workday Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Tuesday - Broadridge Financial Soln (NYSE:BR), Firstsun Capital Bancorp (NASDAQ:FSUN)
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- This Quanta Services Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP), Firstsun Capital (NASDAQ:FSUN)
Дневной диапазон
37.00 37.69
Годовой диапазон
31.75 45.32
- Предыдущее закрытие
- 37.65
- Open
- 37.53
- Bid
- 37.18
- Ask
- 37.48
- Low
- 37.00
- High
- 37.69
- Объем
- 226
- Дневное изменение
- -1.25%
- Месячное изменение
- -1.46%
- 6-месячное изменение
- 3.16%
- Годовое изменение
- -12.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.