Devises / FSUN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FSUN: FIRSTSUN CAP BANCORP
39.67 USD 0.20 (0.51%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FSUN a changé de 0.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.48 et à un maximum de 39.96.
Suivez la dynamique FIRSTSUN CAP BANCORP. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FSUN Nouvelles
- Earnings call transcript: Firstsun Capital Bancorp surpasses Q2 2025 earnings expectations
- FirstSun Q2 2025 slides reveal improved earnings, deposit growth of 13.2% annualized
- Independent Bank (IBCP) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Old National Bancorp (ONB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sunflower Bank Hires Josh Wilson as Regional President for Arizona and New Mexico
- FirstSun Capital Bancorp Ends Agreement, Director Resigns
- This Workday Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Tuesday - Broadridge Financial Soln (NYSE:BR), Firstsun Capital Bancorp (NASDAQ:FSUN)
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- This Quanta Services Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP), Firstsun Capital (NASDAQ:FSUN)
Range quotidien
38.48 39.96
Range Annuel
31.75 45.32
- Clôture Précédente
- 39.47
- Ouverture
- 39.08
- Bid
- 39.67
- Ask
- 39.97
- Plus Bas
- 38.48
- Plus Haut
- 39.96
- Volume
- 708
- Changement quotidien
- 0.51%
- Changement Mensuel
- 5.14%
- Changement à 6 Mois
- 10.07%
- Changement Annuel
- -6.79%
20 septembre, samedi