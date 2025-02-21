通貨 / FSUN
FSUN: FIRSTSUN CAP BANCORP
39.47 USD 1.55 (4.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FSUNの今日の為替レートは、4.09%変化しました。日中、通貨は1あたり38.02の安値と39.50の高値で取引されました。
FIRSTSUN CAP BANCORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FSUN News
- Earnings call transcript: Firstsun Capital Bancorp surpasses Q2 2025 earnings expectations
- FirstSun Q2 2025 slides reveal improved earnings, deposit growth of 13.2% annualized
- Independent Bank (IBCP) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Old National Bancorp (ONB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sunflower Bank Hires Josh Wilson as Regional President for Arizona and New Mexico
- FirstSun Capital Bancorp Ends Agreement, Director Resigns
- This Workday Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Tuesday - Broadridge Financial Soln (NYSE:BR), Firstsun Capital Bancorp (NASDAQ:FSUN)
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- This Quanta Services Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP), Firstsun Capital (NASDAQ:FSUN)
1日のレンジ
38.02 39.50
1年のレンジ
31.75 45.32
- 以前の終値
- 37.92
- 始値
- 38.67
- 買値
- 39.47
- 買値
- 39.77
- 安値
- 38.02
- 高値
- 39.50
- 出来高
- 268
- 1日の変化
- 4.09%
- 1ヶ月の変化
- 4.61%
- 6ヶ月の変化
- 9.52%
- 1年の変化
- -7.26%
