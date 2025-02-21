Moedas / FSUN
FSUN: FIRSTSUN CAP BANCORP
38.20 USD 0.28 (0.74%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FSUN para hoje mudou para 0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.02 e o mais alto foi 38.98.
Veja a dinâmica do par de moedas FIRSTSUN CAP BANCORP. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FSUN Notícias
Faixa diária
38.02 38.98
Faixa anual
31.75 45.32
- Fechamento anterior
- 37.92
- Open
- 38.67
- Bid
- 38.20
- Ask
- 38.50
- Low
- 38.02
- High
- 38.98
- Volume
- 78
- Mudança diária
- 0.74%
- Mudança mensal
- 1.25%
- Mudança de 6 meses
- 5.99%
- Mudança anual
- -10.24%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh