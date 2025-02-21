QuotazioniSezioni
FSUN
FSUN: FIRSTSUN CAP BANCORP

39.67 USD 0.20 (0.51%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FSUN ha avuto una variazione del 0.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.48 e ad un massimo di 39.96.

Segui le dinamiche di FIRSTSUN CAP BANCORP. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
38.48 39.96
Intervallo Annuale
31.75 45.32
Chiusura Precedente
39.47
Apertura
39.08
Bid
39.67
Ask
39.97
Minimo
38.48
Massimo
39.96
Volume
708
Variazione giornaliera
0.51%
Variazione Mensile
5.14%
Variazione Semestrale
10.07%
Variazione Annuale
-6.79%
20 settembre, sabato