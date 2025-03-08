Dövizler / FSFG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FSFG: First Savings Financial Group Inc
27.43 USD 0.29 (1.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FSFG fiyatı bugün -1.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.49 ve Yüksek fiyatı olarak 27.49 aralığında işlem gördü.
First Savings Financial Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FSFG haberleri
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- First Savings Financial (FSFG) Moves to Buy: Rationale Behind the Upgrade
- First Savings earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- First Savings Financial (FSFG) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- First Savings Financial Group sets quarterly dividend at $0.16
- This Lakeland Financial Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - Bank First (NASDAQ:BFC), First Savings Financial (NASDAQ:FSFG)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
Günlük aralık
26.49 27.49
Yıllık aralık
21.63 30.94
- Önceki kapanış
- 27.72
- Açılış
- 27.49
- Satış
- 27.43
- Alış
- 27.73
- Düşük
- 26.49
- Yüksek
- 27.49
- Hacim
- 90
- Günlük değişim
- -1.05%
- Aylık değişim
- 1.14%
- 6 aylık değişim
- 7.61%
- Yıllık değişim
- 16.23%
21 Eylül, Pazar