시세섹션
통화 / FSFG
주식로 돌아가기

FSFG: First Savings Financial Group Inc

27.43 USD 0.29 (1.05%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

FSFG 환율이 오늘 -1.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.49이고 고가는 27.49이었습니다.

First Savings Financial Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FSFG News

일일 변동 비율
26.49 27.49
년간 변동
21.63 30.94
이전 종가
27.72
시가
27.49
Bid
27.43
Ask
27.73
저가
26.49
고가
27.49
볼륨
90
일일 변동
-1.05%
월 변동
1.14%
6개월 변동
7.61%
년간 변동율
16.23%
20 9월, 토요일